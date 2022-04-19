الكاظمي يرسل وفدا إلى إيران لبحث تجهيز بلاده بالغاز

أربيل (كوردستان 24)- كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فريق عمل من وزارة الكهرباء بالسفر إلى إيران لحل الإشكالات المتعلقة مع طهران، فيما يخص تجهيز العراق بالغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك يوم الاثنين، خلال إحتماع للمجلس الوزاري للطاقة، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للكهرباء والإستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية.

ودعا الكاظمي خلال الإحتماع إلى "إتخاذ الخطوات العملية بتذليل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة، بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وخلال الإجتماع تم بحث الوضع الحالي للكهرباء، والإستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف.

كما تطرق الإجتماع إلى خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة، فضلا عن مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد- بيجي.