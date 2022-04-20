ریاضة

" أسطورة كرة القدم" يدخل المستشفى لتلقي العلاج من السرطان

author_image سوار أحمد
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يحيي مشجعيه خلال مباراة في بطولة ريو دي جانيرو في 15 كانون الثاني/يناير 2018- الصورة لفرانس 24
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يحيي مشجعيه خلال مباراة في بطولة ريو دي جانيرو في 15 كانون الثاني/يناير 2018- الصورة لفرانس 24
العالم بيليه كرة القدم المستشفى

أربيل (كوردستان 24)- أُدخِلَ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الإثنين الى المستشفى مجدداً في إطار عملية علاجه من سرطان القولون وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو باولو.

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان الثلاثاء إن الحالة السريرية لإدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الكامل لبيليه، "جيدة ومستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".

وخضع بيليه (81 عاماً) في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأُدخِلَ بيليه الى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي، ثم في شباط/فبراير ليس لمواصلة علاجه من السرطان وحسب بل لأنه أصيب أيضاً بالتهاب في المسالك البولية.

كانت صحة اللاعب الأسطوري هشة في الأعوام الأخيرة، مع دخول العديد من المستشفيات.

وعانى بيليه من مشاكل صحية عدة خصوصاً خلال عام 2019، عندما أُدخِلَ الى المستشفى في باريس، قبل ان يُنقل الى ساو باولو بسبب حصوات في الكلى.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

وقد اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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