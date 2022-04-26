سیاسة

شاخوان عبد الله يبحث مع الكاظمي مستحقات الفلاحين وقانون الأمن الغذائي

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الكاظمي وشاخوان عبد الله
الكاظمي وشاخوان عبد الله
العراق مصطفى الكاظمي شاخوان عبد الله مستحقات الفلاحين

أربيل (كوردستان 24)- التقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية، والجهود والمساعي الرامية للقوى والأحزاب الوطنية لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات، واستكمال الخطوات والاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح نائب رئيس المجلس أنه تم بحث قضية المستحقات المالية للفلاحين للسنوات الماضية وأهمية دعم القطاع الزراعي، وجرى التطرق إلى الملف الأمني والخروقات الأخيرة ومناقشة السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل الأمنية والمناطق الرخوة ورفع مستوى أداء القوات الأمنية والعسكرية لمسك الأرض.

وأشار عبد الله إلى أنه تم الحديث عن أهمية استمرار عمل مجلس النواب في هذه المرحلة والإجراءات التشريعية لإقرار القوانين اللازمة، منها مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسل من قبل الحكومة.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة التشريعية ومجلس الوزراء وإقرار القوانين بما يؤمن تقديم الخدمات للمواطنين ويعزز من حالة الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

 

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