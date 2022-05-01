أمن

البيشمركة تتهم "مجاميع خارجة عن القانون" باستهداف خبات بستة صواريخ

"الصواريخ الستة سقطت بين الزاب الكبير وقضاء خبات"
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کوردستان إقليم كوردستان خبات

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت قوات البيشمركة مساء الأحد "مجاميع خارجة عن القانون" باستهداف قضاء خبات غرب أربيل بستة صواريخ.

وقالت خلية الإعلام والتوعية التابعة للبيشمركة في بيان "مساء يوم الأول من أيار مرة أخرى أطلقت مجاميع خارجة عن القانون ستة صواريخ من حدود ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى باتجاه قضاء خبات".

وأضافت أن "الصواريخ الستة سقطت بين الزاب الكبير وقضاء خبات الواقع إلى الغرب من أربيل".

وأشارت إلى أنه "بحسب المعلومات لم يسفر عن سقوط الصواريخ أي خسائر بشرية"، ولفتت إلى الأجهزة الأمنية "باشرت التحقيق بهذا الخصوص".

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