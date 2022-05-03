أربيل تستقطب 60 ألف سائح وتستعد لاجتذاب ضعف الأعداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتذبت عاصمة إقليم كوردستان أربيل أكثر من 60 ألف منذ 25 من الشهر المنصرم، حسبما أفادت مديرية السياحة.

وقال مدير عام السياحة في أربيل إسماعيل مينخان في حديث لكوردستان 24، إنه "خلال عطلة عيد الفطر وتحديداً في 25 من الشهر الماضي ولغاية اليوم، زار 60 ألف سائح محافظة أربيل عبر مطار أربيل الدولي ونقاط التفتيش ومنفذ حاج عمران الحدودي".

وأشار إلى أن أربيل أعلنت استعدادها قبل العيد لاستقبال 150 ألف سائح.

وأضاف مينخان "لقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات والتسهيلات للسائحين"، مبيناً أن السائحين ما زالوا يتفقدون يومياً إلى أربيل من وسط العراق وجنوبه.