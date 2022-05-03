سیاسة

الكاظمي يغرّد حول "الصحافة الحرة".. ومؤشر عالمي يذيّل العراق في القائمة

"الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له"
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة: مكتبه الإعلامي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة: مكتبه الإعلامي
العراق العراق الكاظمي حرية الصحافة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إن الصحافة الحرة تساهم في بناء البلاد وتضمن باقي الحريات.

وكتب الكاظمي، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، على حسابه في تويتر "نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات".

وأضاف أن "الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل أن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة".

ويُظهر مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يقيم المهنة في 180 دولة ومنطقة، الآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عام 2022.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فإن العراق تذيّل قائمة الدول العربية حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163.

ويقول المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عاماً".

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