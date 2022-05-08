سیاسة

"إنقاذ وطن" يستأنف مفاوضاته غداً.. ومتحدث الحزب الديمقراطي يسرد التفاصيل

تركز المبادرتان على أن يبادر المستقلون بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
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المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد اليوم الأحد أن تحالف "إنقاذ وطن" سيستأنف المحادثات مع القوى السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة.

وقال محمد في تصريح للصحفيين إن "تحالف إنقاذ وطن سيبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين مفاوضات مع القوى السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة".

وتابع "سنشكل وفداً مشتركاً مع التيار الصدري والسنة"، لافتاً إلى أن الوفد سيجري لقاءات مع القوى السياسية الأخرى لإجراء مباحثات معها بهذا الصدد.

ويتألف تحالف (إنقاذ وطن) من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة.

ويأتي هذا في وقت شهدت فيه البلاد مبادرتين مختلفتين لحل الجمود السياسي، إحداهما طرحها الإطار التنسيقي الشيعي والأخرى قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتركز المبادرتان على أن يبادر المستقلون بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهي مهمة يراها مراقبون شبه مستحيلة.

وبشأن اجتماعات برلمان كوردستان، شدد محمد على ضرورة أن يستأنف برلمان الإقليم جلساته لبحث المشاريع والمسائل الخدمية الأخرى.

ومضى يقول "تواصل حكومة إقليم كوردستان العمل على برنامجها الإصلاحي، ولهذا الغرض، فإنها ترسل مقترحات إلى البرلمان لمناقشتها وتصديقها".

وبشأن العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، قال محمد إن "الحزب الديمقراطي مستعد للقاء الاتحاد الوطني على أعلى مستويات الحزبين لحل المشاكل".

وأشار إلى أنه يتعين "حل المشاكل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على أساس المصلحة العامة والثوابت الوطنية".

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