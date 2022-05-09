أربيل.. اجتماع موسع لبحث تعزيز التعاون بين جامعات كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين اجتماع موسع لبحث العديد من الملفات الأكاديمية والعلمية والعلوم البحثية بين جامعات الإقليم وعدد من الجامعات من وسط وجنوب العراق.

واستقبل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم عبد الفتاح عبد الرزاق وفداً ضم العديد من رؤساء الجامعات من بغداد وكربلاء والأنبار، بحضور رؤساء بعض جامعات الإقليم ومستشار الوزير والمدراء العامين في الوزارة.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات العلمية والأكاديمية بين الجامعات وبذل الجهود المتواصلة لخدمة قطاع التعليم، وفق بيان أصدرته وزارة التعليم في الإقليم.

وشدد الاجتماع على أهمية وتعزيز البحوث العلمية والأكاديمية، فضلاً عن مواصلة المناقشات العلمية وتبادل الخبرات والتنسيق وتفعيل البرامج الأكاديمية والأفكار المشتركة.

واكد وكيل الوزارة عبد الفتاح عبد الرزاق، على أهمية التبادل والتواصل والتعاون الأكاديمي بين الجامعات، ولا سيما تعزيز دور وأهمية البحوث العلمية، وتخصيص ميزانيات خاصة للبحوث التنموية، ودعا إلى إقامة معرض دولي مشترك بين الجامعات لعرض الابتكارات، منوها إلى أهمية النهوض بقطاع البحوث والتشجيع على تبني النتائج العلمية.

واستعرض اللقاء أهمية تطوير والتعاون في رفع الكفاءات في الجامعات من اجل التقييمات الخارجية والتصنيفات الدولية، علما أن جامعات إقليم كوردستان تقع في مواقع مهمة ضمن التصنيفات الدولية.

وأكد رؤساء الجامعات من وسط وجنوب العراق، على أهمية دور جامعات الإقليم التي تشكل محورا مهما في المجال العلمي والأكاديمي في العراق.

كما ناقش اللقاء العديد من الملفات المهمة المشتركة وتفعيل اتفاقيات البحوث والتأكيد على المشاركة المشتركة في المؤتمرات التي تنظمها الجامعات لتبادل الخبرات لخدمة قطاع التعليم.

وتم التأكيد على أهمية النهوض في المجتمع يكون من خلال قطاعي التربية والتعليم، لتطوير المهارات من أجل مواكبة التطورات العملية والأكاديمية الدولية.