ماكرون: الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقودا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قبول أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، قد يستغرق عقودا من الزمن.

واقترح ماكرون في حديث أمام البرلمان الأوروبي، أن تنضم أوكرانيا إلى "تكتل أوروبي مواز" في الوقت الذي تنتظر فيه قرار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي الرسمي.

واضاف إن انضمامها إلى هذا المجتمع سوف يسمح لها بالانضمام إلى الهيكل الأمني الأوروبي بطرق أخرى.

وبدأت أوكرانيا إجراءات التقدم لطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الماضي بعد أربعة أيام من بدء الغزو الروسي لها.

وقال ماكرون "كلنا نعلم أن تماما أن عملية السماح بانضمامها (أوكرانيا) سوف تستغرق سنوات عدة، أو بالأحرى عقود عدة"، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وأضاف "سوف تستمر هذه الحقيقة ما لم نقرر تخفيف معايير الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) أو نعيد التفكير في وحدة أوروبا".

وحث الرئيس ماكرون الاتحاد الأوروبي على دراسة تشكيل "تكتل أوروبي مواز" بدلا من تعليق المعايير الصارمة لعضوية الاتحاد للإسراع من وتيرة إجراءات انضمام كييف.

وأشار إلى أن هذه سوف تكون "طريقة لتعزيز موقف الدول التي تقع داخل أوروبا وتؤمن بنفس قيمنا".