مسرور بارزاني يبحث مع السفير الروسي تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 10 أيار (مايو) 2022، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان أوليغ ليفين، التباحث إزاء الوضع العام في العراق والمنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التطرق إلى الحرب والمواجهات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي وحياة المواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية وقف الحرب وحل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات.