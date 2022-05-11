التحالف الدولي: داعش لا يزال تهديداً مستمراً وسنواصل دعم القوات العراقية والبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في العراق وسوريا، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه سيستمر في دعم القوات العراقية والبيشمركة والشركاء المحليين للتصدي إلى تلك التهديدات.

وأضاف التحالف في بيان مشترك بعد اجتماع لوزرائه في المغرب، أن ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا هو الأولوية الأولى للتحالف.

وشدد وزراء التحالف الدولي على أنه بالرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة داعش في العراق وسوريا على مدار السنوات الماضية، "لا تزال الجماعة الإرهابية تواصل هجماتها في العراق وسوريا، مما يمثل تهديداً مستمراً، كما ظهر في الهجوم واسع النطاق على سجن الصناعة".

وجدد الوزراء التأكيد على أهمية تخصيص الموارد الوافية للحفاظ على جهود قوات التحالف والشركاء الشرعيين، وقالوا إن التحالف "سيواصل تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، وللشركاء المحليين في سوريا".

وأكد التحالف الدولي أن "الجهود التي يقودها المدنيون، ولا سيما جهود الردع، تحقيق الاستقرار، مكافحة التمويل الإرهابي، الخطاب المضاد، مقاضاة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعادة التأهيل وإعادة الدمج تمثل جميعها ضرورة متزايدة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأكد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون في العراق، كما شددوا على ضرورة ضمان "حلول" مستدامة وطويلة الأجل لعناصر وعوائل تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، بما يشمل الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم.