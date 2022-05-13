رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- اعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، عن بالغ حزنه بوفاة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر "بعميق الحزن وبالغ الاسى نواسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان والعائلة الكريمة وأصحاب السمو ووقيادة ودولة وشعب الامارات الشقيقة".

وأعلنت وكالة الانباء الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

وأعلنت كذلك وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.