سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات

author_image سوار أحمد
کوردستان رئيس الامارات نيجيرفان بارزاني اقليم كوردستان وفاة تعزية

أربيل (كوردستان 24)- اعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، عن بالغ حزنه بوفاة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر "بعميق الحزن وبالغ الاسى نواسي صاحب السمو الشيخ  محمد بن زايد ال نهيان والعائلة الكريمة وأصحاب السمو ووقيادة ودولة وشعب الامارات الشقيقة".

وأعلنت وكالة الانباء الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

وأعلنت كذلك وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

ي

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف