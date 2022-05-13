مجتمع

مؤسسة بارزاني الخيرية تعزّي نيابة عن النازحين واللاجئين برحيل رئيس الإمارات

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان مؤسسة بارزاني الخيرية إقليم كوردستان الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان

أربيل (كوردستان 24)- عزّت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الجمعة بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت المؤسسة في بيان "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرحوم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أحزننا هذا النبأ وهذه الفاجعة الأليمة"، وأضافت أن الراحل "كان في خدمة الإنسانية والمعوزين ومحدودي الدخل والنازحين واللاجئين".

وأشارت إلى أن "منظمة خليفة بن زايد آل نهيان عن طريق القنصلية العامة لدولة الإمارات في كوردستان، كانت في دعم مستمر للأطفال الأعزاء (الأيتام)، وعن طريق الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة بارزاني الخيرية قدمت خدمات جليلة لأيتام كوردستان وما زالت مستمرة في ذلك".

وجاء في البيان "إن مؤسسة بارزاني الخيرية تتقدم باسم جميع العاملين في المؤسسة والمتطوعين والأطفال الأعزاء والنازحين واللاجئين، خالص عبارات التعزية والمواساة الى الشعب الإماراتي الشقيق".

وأضافت المؤسسة أن "الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان قدم حياته في خدمة الإنسانية والعمل الخيري وروح التعاون والتوافق والعطاء".

واختتمت مؤسسة بارزاني الخيرية تعزيتها بالقول "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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