سیاسة

الظاهري: الرئيس بارزاني أساس العلاقات الممتازة بين الإمارات وكوردستان

"الإمارات محبة لدول العالم ولجميع الشعوب وخصوصاً شعب إقليم كوردستان"
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kurdistan24.net
کوردستان أحمد الظاهري إقليم كوردستان الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الإماراتي في أربيل أحمد الظاهري اليوم السبت إن الرئيس مسعود بارزاني هو أساس العلاقات الممتازة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بإقليم كوردستان.

وأضاف الظاهري في مقابلة مع كوردستان 24، أن "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كوردستان ممتازة، وأساسها فخامة الرئيس مسعود بارزاني والقيادات الشابة الحالية التي تمتلك علاقات طيبة مع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار إلى أن المواساة والتعازي التي قدمها إقليم كوردستان في رحيل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعكس محبة قادة الإقليم للإمارات وقادتها.

كما تحدث الدبلوماسي الإماراتي عن المحبة التي ورثها خليفة بن زايد من مؤسس الإمارات تجاه شعب العالم، ومنها شعب إقليم كوردستان.

وتابع "الإمارات محبة لدول العالم ولجميع الشعوب وخصوصاً شعب إقليم كوردستان".

وأوضح الظاهري أن الإمارات تربطها علاقات في شتى المجالات مع إقليم كوردستان، وبالأخص في الجانبين الاقتصادي والإنساني.

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