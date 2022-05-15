إقليم كوردستان يتسلم سلفة مالية جديدة من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان اليوم الأحد وصول سلفة مالية جديدة من الحكومة الاتحادية.

وأضاف حملان في تصريح لكوردستان 24، أن "مبلغ الـ200 مليار دينار (الذي تخصصه الحكومة الاتحادية) قد وصل إلى إقليم كوردستان اليوم".

إلى ذلك، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى في حديث لكوردستان 24، إن الحكومة الاتحادية أودعت اليوم الأحد 200 مليار دينار في الحساب المصرفي الخاص بحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن المبلغ مخصص لتوزيع رواتب شهر نيسان.

ويُلزم الاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، الحكومة العراقية بإرسال مبلغ قدره 200 مليار دينار إلى الإقليم كـ"سلفة مالية" لحين تدقيق إيرادات الإقليم وحصته.

وتسلّم إقليم كوردستان السلفة الشهرية الأولى في تموز يوليو 2021، وذلك بعد نحو عام على عدم إرسال أي مستحقات مالية من جانب بغداد.