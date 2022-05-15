مجتمع

نيجيرفان بارزاني: المعلمون مفتاح نجاح كل مجتمع متقدم ويستحقون حياة أفضل

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إن المعلمين هم مفتاح نجاح كل مجتمع متقدم وهم يستحقون ظروفاً معيشية أفضل.

جاء ذلك في تهنئة أصدرها رئيس الإقليم في الذكرى الستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، وقال نيجيرفان "نثمن عالياً وبكل التقدير والامتنان دور المعلمين والمدرسين المهم والمقدس، وجهودهم وكفاحهم في مجال التعليم والتربية وتنمية الأجيال الحالية والقادمة لكوردستان".

وأضاف أن "المسؤولية والحضور والدور الريادي للمعلمين في تربية وتنشئة الفرد، منذ الأيام الصعبة في فترة الثورة وفي عهد الحرية الحالي، يستحق المباركة والامتنان. ففي أقسى الأيام وأصعبها، واجه معلمو كوردستان المخلصون كل التحديات وواصلوا أداء واجبهم التربوي والتعليمي المقدس ولم يستسلموا".

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن "الأجيال الحالية والقادمة هي أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين، ولهذا فإن المعلمين هم المفتاح والأساس لنجاح كل مجتمع متقدم، ولهم دورهم في تنمية ثقافة قبول الآخر والتسامح والتعايش".

وتابع "يستحق معلمو ومدرسو كوردستان ظروفاً معاشية وحياة أفضل ونؤكد كامل دعمنا لحقوقهم ومطالبهم واستحقاقاتهم، وننظر بتقدير وامتنان لدور وخدمات اتحاد معلمي كوردستان".

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