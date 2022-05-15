سیاسة

قيادي بالحزب الديمقراطي: متمسكون بالحوار مع الجميع والمصلحة الوطنية هي الأساس

"نحتفظ بخبرة طويلة في العمل المشترك والحكم وإرساء سياسات الإقليم"
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عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني دلشاد أحمد
عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني دلشاد أحمد
کوردستان دلشاد شهاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحوار

أربيل (كوردستان 24)- أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأحد تمسك حزبه بالحوار في حل الخلافات مع الجميع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون ذلك في إطار المصلحة الوطنية وليس على أساس مصالح فردية.

وقال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني دلشاد شهاب في حديث للصحفيين، إن القرار "الأول والأخير" بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني "هو الحوار مع الجميع"، بما في ذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وتابع "يمثل الحوار أحد أهم مبادئ الحزب الديمقراطي وأكثرها أهمية ونجاعاً"، مشيراً إلى عدم عقد أي اجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لغاية الآن.

وأضاف أن "باب الحوار لن يغلق، حيث نحتفظ بخبرة طويلة في العمل المشترك والحكم وإرساء سياسات الإقليم، وذلك نحن بحاجة إلى الحوار على أساس المصلحة الوطنية".

وأوضح شهاب أن أي حوار يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية المشتركة وليس المصالح الفئوية.

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