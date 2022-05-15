برلماني كوردي يحذر من "صفقة فساد نفطية" بمليارات الدولارات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو في لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، إن وزارة النفط العراقية لديها مشروع يشوبه فساد بمليارات الدولارات.

وأكد عضو اللجنة ريبوار بابكيي في مقابلة مع كوردستان 24، أن مشروع وزارة النفط لمد أنبوب للنفط إلى ميناء العقبة الأردني "يشوبه فساد بعشرات المليارات من الدولارات".

ودعا بابكيي مجلس النواب العراقي إلى استجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن مشروع انبوب العقبة، وإقالته من منصبه.

وأشار إلى أن وزير النفط العراقي يطالب بتسليم ملف النفط والغاز الخاص بحكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية "لكونه عضواً في الإطار التنسيقي الذي يعمل على تنفيذ أجندة دولة إقليمية، ويعارض الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان".