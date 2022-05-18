سیاسة

روسيا تعلن استسلام 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصنين في مجمع بمدينة ماريوبول

author_image سوار أحمد
جنود أوكرانيون ممن كانوا في مصنع آزوفستال استسلموا للجنود الروس- الصورة لفرانس 24
جنود أوكرانيون ممن كانوا في مصنع آزوفستال استسلموا للجنود الروس- الصورة لفرانس 24
العالم روسيا اوكرانيا ماريوبول

أربيل (كوردستان 24)-  قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصّنين في مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول استسلموا، ما دفع كييف إلى المطالبة بعملية تبادل أسرى.

 وكانت موسكو قد أعلنت السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الشهر الماضي بعد حصار استمر أسابيع، لكن ظل مئات الجنود الأوكرانيين في أنفاق تحت المجمع الصناعي الشاسع.

 وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء: "ألقى 265 مسلحا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية واستسلموا، من بينهم 51 أصيبوا بجروح بالغة".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار قالت في وقت سابق إن أوكرانيا تفعل "كل ما هو ممكن ومستحيل" لإنقاذ المقاتلين المحاصرين في مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

واكدت إن كييف تعرف عدد الجنود الذين ما زالوا في المجمع، لكنها أوضحت أنها "معلومات حساسة".

وتم، يوم الإثنين، إجلاء 264 مقاتلا، كثير منهم إصاباتهم خطيرة، إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من روسيا.

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