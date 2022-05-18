سیاسة

وزيرة العدل الهولندية: نتطلع للتنسيق القضائي مع كوردستان بشأن جرائم داعش

هولندا تعمل من خلال التعاون على جمع المزيد من الأدلة بشأن جرائم داعش
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وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس
وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس
کوردستان هولندا إقليم كوردستان ديلان يشيلغوز زيغيريوس

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس اليوم الأربعاء إن بلادها تتطلع للتنسيق القضائي مع إقليم كوردستان بشأن جرائم داعش وإنهاء إفلات مرتكبيها.

وأدلت زيغيريوس بهذه التصريحات للصحفيين بعد وصولها إلى أربيل في زيارة تستغرق يومين، وتلتقي خلالها كبار المسؤولين والقضائيين في إقليم كوردستان.

وقالت زيغيريوس للصحفيين من قلعة أربيل الأثرية إن "القضية المهمة هي كيف يمكننا العمل بينما نحاول منع الإفلات من العقاب للأشخاص الذين يرتكبون جرائم وكيف يمكننا مساعدة الضحايا".

وأشارت إلى أن هولندا تعمل من خلال التعاون على جمع المزيد من الأدلة بشأن جرائم داعش.

وأوضحت زيغيريوس أن بلادها تعهدت بتقديم "أموال إضافية" لهيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في جرائم داعش (يونيتاد)، وأكدت سعي بلادها لضمان أن "المجرمين وخاصة الإرهابيين لن يفلتوا من جرائمهم".

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