مسرور بارزاني من دافوس: نعمل لإيصال صوت كوردستان حول القضايا العالمية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تهدف لإيصال صوت حكومته إزاء القضايا العالمية.

وكتب رئيس الحكومة في صفحته الرسمية على فيسبوك "يسعدني المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لنقل صوت حكومة إقليم كوردستان وتبادل الأفكار إزاء القضايا العالمية".

ويوم أمس، أكد رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه في تويتر أنه سيبحث، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، بشأن الأمن الغذائي والطاقة، وآخر التطورات السياسية والأمنية، فضلاً عن سبل التجارة الجديدة.

وتوجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس السبت إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي إطار فعاليات المنتدى العالمي، سيشارك رئيس الحكومة في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط).

وعلى هامش المنتدى، الذي يستمر لغاية 26 من الشهر الجاري، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم.

كما سيتناول خلال المنتدى، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وسيتباحث كذلك حول تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير النظام المصرفي وإصلاحه، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان ومحاصيلها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.