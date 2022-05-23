مسرور بارزاني يبحث مع وفد بحريني تعزيز العلاقات بين أربيل والمنامة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 23 أيار (مايو) 2022، وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك في إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر "في إطار لقاءاتنا واجتماعاتنا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التقينا وفداً وزارياً من مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة. لدينا جدول أعمال مشترك، يتضمن تحقيق مالية عامة أفضل، وإصلاح الضرائب، وإرساء اقتصاد يخدم المصلحة العامة، وليس فئة محدودة".