داعش يباغت جنوب كركوك ويوقع قتلى في ذروة العاصفة الترابية

أربيل (كوردستان 24)- شن عناصر داعش مساء اليوم الاثنين هجوماً واسعاً على القرى الواقعة جنوب كركوك مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وهذا أعنف هجوم يشنه داعش في منطقتي البلداغ ودوكشمان التابعتين لناحية تازة، مستغلاً بذلك العاصفة الترابية التي ضربت العراق.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن مدنيين اثنين وثلاثة عسكريين قتلوا إثر الهجوم الذي نتج عنه احتراق آلية حصاد ومساحات واسعة من القمح.

ووقع الهجوم خلال عملية حصاد للقمح، وأعقبه انفجار بعبوة ناسفة على عربة همر للجيش خلال توجهها إلى المنطقة، وفق شهود عيان.

وقال مصدر آخر إن الضحايا من أهالي ناحية تازة وقصبة بشير.

وأشار إلى أن طيران العراقي لم يتمكن من التحليق وتمشيط المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية.