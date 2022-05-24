مجلس أمن إقليم كوردستان: أي اعتداء على الإقليم سيكون له ثمن باهظ

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان مساء اليوم الاثنين بياناً رد فيه على المزاعم التي أطلقتها جماعة تطلق على نفسها "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية".

وقال مجلس أمن الإقليم في بيان إن هذه الجماعة الخارجة عن القانون أطلقت اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتهديدات ضد إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هذه الجماعة واضحة، والجهة التي تشجعها معلومة.

وأضاف أن هذه التهديدات ليست جديدة، مؤكداً أن هذه الجماعات لم تجلب من أفعالها سوى الخراب والدمار لمختلف مناطق العراق.

وجاء في بيان "نعلن من هنا أن أي اعتداء على إقليم كوردستان، وهو كيان دستوري داخل العراق، سيكون له ثمن باهظ".

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان

أطلقت جماعة خارجة عن القانون تُسمى (الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية)، مجموعة اتهامات باطلة وتهديدات ضد إقليم كوردستان، وهذه الجماعة واضحة، والجهة التي تشجعها معلومة.

إن هذه التهديدات ليست جديدة، وعملياً ارتكبت هذه الجماعة لغاية الآن، كل ما بوسعها من مكائد في مختلف مناطق العراق، ولم ينجم عنها سوى الخراب والدمار للعراق.

ونحن هنا نعلن بأن أي اعتداء على إقليم كوردستان، وهو كيان دستوري ضمن العراق، سيكون له ثمن باهظ، وهؤلاء لم يتعلموا من التاريخ بأن أكبر قوة، عُدة وعدداً، لم تتمكن من قهر إرادة شعبنا.

إن هذه المجاميع الخارجة عن القانون تشكل تهديداً لسيادة العراق وأمنة، وهي التي مهدت الطريق لتنامي الإرهاب والأفكار المتطرفة.

لا يزال الجيش العراقي والبيشمركة يعملان بصورة مشتركة ضد الإرهابيين وضد هذه المجاميع التي تعمل على خلق الفتن والمؤامرات والفوضى.

إن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن حماية السيادة العراقية ووضع حد لهذه التجاوزات والأعمال العدائية.

مجلس أمن إقليم كوردستان

‎2022/5/23