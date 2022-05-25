سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية

author_image سوار أحمد
کوردستان وزيرة المالية هولند مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 25 أيار (مايو) 2022، نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية سيخريد كاخ.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، وخاصة إزاء التنسيق والتعاون المشترك في التبادل التجاري ودعم القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية وتنمية الاستثمارات الهولندية في إقليم كوردستان.

 

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