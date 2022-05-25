رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 25 أيار (مايو) 2022، نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية سيخريد كاخ.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، وخاصة إزاء التنسيق والتعاون المشترك في التبادل التجاري ودعم القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية وتنمية الاستثمارات الهولندية في إقليم كوردستان.