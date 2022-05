رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 25 أيار (مايو) 2022، نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الهولندية سيخريد كاخ.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، وخاصة إزاء التنسيق والتعاون المشترك في التبادل التجاري ودعم القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية وتنمية الاستثمارات الهولندية في إقليم كوردستان.

We partner with the Netherlands on security, reform, and private sector growth. @SigridKaag and I spoke about micro-finance for startups, scholarships, and vocational training.



Our people are our richest asset. #WEF22 pic.twitter.com/5k8RVbysex