سیاسة

أوغلو: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا إذا زاد التهديد تجاهنا

author_image سوار أحمد
ترکیا تشاويش اوغلو تركيا عملية عسكرية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده ستضطر إلى شن عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

ونقلت صحيفة "الصباح" عن أوغلو قوله، "بدأ التهديد على تركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد".

وأضاف "ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأمريكيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".

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