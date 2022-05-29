المقاتلات العراقية تطيح بثلاثة عناصر لداعش في جبال حمرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، ان المقاتلات العراقية تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر لتنظيم داعش في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وذكرت الخلية في بيان "بمتابعة وإشراف من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح اخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

واضاف البيان ان "القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها عازمة على مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة في الجبال والصحاري وفي أي مكان".