سیاسة

المقاتلات العراقية تطيح بثلاثة عناصر لداعش في جبال حمرين

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الأمني مقاتلات عراقية داعش جبل حمرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، ان المقاتلات العراقية تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر لتنظيم داعش في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وذكرت الخلية في بيان "بمتابعة وإشراف من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح اخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

واضاف البيان ان "القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها عازمة على مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة في الجبال والصحاري وفي أي مكان".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف