محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا

أربيل (كوردستان 24)- أُدرج اسم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في السنة في إنجلترا، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وتضم القائمة أيضا زميلي صلاح في ليفربول: السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك.

كما تضم القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد.

والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، مرشح أيضا، لكن زميله في الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي فاز بلقب هداف الدوري مناصفة مع صلاح، لم يرد اسمه ضمن القائمة.

ومن المقرر إعلان الفائز في 9 يونيو/حزيران، كما أفادت "بي بي سي".

ويهيمن فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، على قائمة الترشيحات، وذلك بعد فوزه بكأسين محليين، وتأخره بهدف واحد فقط عن بطل الدوري مانشستر سيتي، وبلوغه المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، التي خسرها أمام ريال مدريد.

وسجل صلاح 23 هدفا، كما قام بـ13 تمريرة حاسمة، ما جعله يحصل على لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.