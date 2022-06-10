سیاسة

آخر من غادر الموصل لحظة سقوطها.. العلاف يستحضر موقفاً تاريخياً للرئيس بارزاني

author_image Kurdistan24 اربیل
نائب محافظ نينوى حسن العلاف
نائب محافظ نينوى حسن العلاف
العراق العلاف حسن العلاف سقوط الموصل العراق إقليم كوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تحدث نائب محافظ نينوى حسن العلاف عن اللحظات التي سبقت وأعقبت سقوط مدينة الموصل بقبضة مسلحي تنظيم داعش، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السبب كان يكمن في غياب التنسيق على أعلى المستويات بين القيادات العسكرية العراقية.

واستذكر العراقيون اليوم السبت ذكرى سقوط الموصل في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات في مشهد غيّر مجرى الأحداث في البلاد برمتها.

وقال العلاف متحدثاً من دهوك في مقابلة مع كوردستان 24، إن "الإرباك الكبير" في الأوامر أدى إلى "الانهيار النفسي" بين القطعات العسكرية، مشيراً إلى أن مسلحي داعش دخلوا الموصل من "ثغرة صغيرة" تقع في حي الشرطة إلى الغرب من المدينة.

كما أشاد بالموقف التاريخي لأهالي كوردستان إزاء النازحين، وأردف "رأيت بأم عيني قبل ثلاث سنوات كيف كان إقليم كوردستان حاضنة لأهل الموصل وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارزاني، عندما قال إن العرب ضيوفي ولن أسمح بالإساءة إليهم".

وتطرق العلاف إلى الوضع في سنجار، مشيراً إلى أن الجماعات العسكرية غير النظامية كثيراً ما تثير "الإشكالات" وتزعزع الاستقرار، وهي مرفوضة حكومياً.

وتابع "نحن مع عودة الاستقرار الأمني إلى سنجار، وأن تمسك القطعات النظامية هذه المنطقة".

وانتقد العلاف تحويل منطقة سهل نينوى إلى ساحة لاستهداف إقليم كوردستان، واعتبره "أمراً محزناً" خاصة مع السعي لزعزعة الاستقرار.

ودعا العلاف الحكومة الاتحادية إلى أداء دورها الأمني داخل سهل نينوى وسنجار ونينوى بصورة عامة، كذلك قال العلاف إن الوضع الأمني في نينوى عموماً أفضل مما كان عليه قبل عام 2014.

موضوعات ذات صلة
العراق

الدليمي تذّكر "نصيّف" بمسيرة "الفتافيت" وتطالب بإحالتها إلى السلوك النيابي
  1 ساعة
العراق

الموصل في ذكرى "لغز السقوط".. 8 سنوات بلا محاسبة وسط "أنقاض الخوف"
  2 ساعات
کوردستان

3 مفاتيح وعطل بالكاميرات.. فضيحة تسريب الأسئلة تدخل منعطفاً جديداً في العراق
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف