الصدر يحسم قرار استقالة كتلته النيابية من البرلمان بـ"ثلاثة لاءات"

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إنه لا تراجع عن استقالة أعضاء كتلته من البرلمان العراقي.

تصريحات الصدر نقلها عدد من النواب المستقيلين على منصاتهم الرقمية الذين حضروا الاجتماع مع الصدر في منطقة الحنانة بمحافظة النجف.

يأتي هذا بينما تضاءلت آفاق حلول الأزمة السياسية الخانقة في البلاد بعد أن قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر الذي وصف الخطوة بأنها "تضحية" منه في سبيل الوطن والشعب لتخليصهم من "المصير المجهول".

ونقل النائب المستقيل حيدر الخفاجي عن الصدر خلال الاجتماع قوله "لا عودة إلى عملية سياسية تُبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه".

ونشر الخفاجي تلك التصريحات على حسابه في فيسبوك، وأكدها زملاؤهم الآخرون بتصريحات مماثلة ومنهم النائب حيدر العامري، وكلاهما عضوان في الكتلة الصدرية المستقيلة.

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النائب الصدري المستقيل حيدر الحداد الخفاجي بعد اجتماع "الحنانة" مع #الصدر: لا عودة إلى عملية سياسية تُبنى على المحاصصة ولا اتفاق مع الفاسدين ولا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه#كوردستان24_عاجل — Kurdistan24 - عاجل (@K24breaking) June 15, 2022

ولم تتمكن القوى السياسية الرئيسية من الاتفاق على تشكيل الحكومة بعد نحو ثمانية أشهر من الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وليس من الوضح بعد معرفة ما ستسفر عنه التبعات الدستورية لخطوة الكتلة الصدرية وسط مخاوف من تأجيج الشارع والدخول في عنف سياسي، كما يقول محللون.

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وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، في منعطف أدخل البلاد في أزمة لتأتي بعدها استقالة الصدريين مما أربك المشهد كاملاً.