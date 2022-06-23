التربية العراقية توصي بقطع "الأنترنت" خلال امتحانات السادس الإعدادي

أربيل (كوردستان 24)- أوصت وزارة التربية اليوم الخميس، بقطع خدمة الأنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وكيل الوزارة عادل البصيصي، إن "وزارة التربية قدمت طلباً لوزارة الاتصالات بقطع خدمة الأنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي".

وأضاف، أن "هذا الإجراء جاء لمنع تسرب الأسئلة وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي".

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي، في وقت سابق اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، فيما قررت الوزارة تحديد يوم (الأربعاء 20 تموز) انطلاق الامتحانات واستمرارها لغاية يوم السبت ( 6 آب 2022).

يذكر، أن وزارة التربية قررت في وقت سابق تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط بعد تسريب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي.