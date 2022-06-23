سیاسة

التربية العراقية توصي بقطع "الأنترنت" خلال امتحانات السادس الإعدادي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية الامتحانات السادس الاعدادي

أربيل (كوردستان 24)- أوصت وزارة التربية اليوم الخميس، بقطع خدمة الأنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وكيل الوزارة عادل البصيصي، إن "وزارة التربية قدمت طلباً لوزارة الاتصالات بقطع خدمة الأنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي".

وأضاف، أن "هذا الإجراء جاء لمنع تسرب الأسئلة وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي".

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي، في وقت سابق اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، فيما قررت الوزارة تحديد يوم (الأربعاء 20 تموز) انطلاق الامتحانات واستمرارها لغاية يوم السبت ( 6 آب 2022).

يذكر، أن وزارة التربية قررت في وقت سابق تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط بعد تسريب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف