إنطلاق امتحانات الصف السادس الاعدادي في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، انطلاق امتحانات الصف السادس الاعدادي في الإقليم.

وأفاد بيان للوزارة، انه "تم تجهيز 2175 قاعة للامتحانات، لنحو 107 الاف طالب"، مؤكدا أن العام هذا، على عكس السنوات السابقة "إذ تم تشكيل غرفة تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبيشمركة، حيث تتواجد الشرطة والأمن لأي موقف غير مرغوب فيه".

وأشار الى أنه "خلال الامتحانات، لا يمكن للمديرين والمعلمين المسؤولين عن قاعات الامتحانات أخذ هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحانات، لكن يتم إعطاؤهم هواتف غير ذكية".

واكدت الوزارة أنها "نسقت مع وزارة المواصلات والاتصالات لمنع استخدام الأجهزة الذكية والإنترنت، خلال فترة تعليق الامتحانات".

وتجري الامتحانات بمشاركة 107 آلاف و130 طالباً وطالبة إلى مقاعدهم الامتحانية، موزعين على 2175 قاعة امتحانية على مستوى الإقليم.

ونفت الوزارة في وقت سابق، ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجيل الامتحانات، وأشارت إلى أنها ستبدأ صباح غد على أن يُجرى امتحانان كل أسبوع.

وستُعلق خدمة الإنترنت أربع ساعات أيام الامتحانات ابتداءً من الساعة 06:30 ولغاية 10:30 صباحاً، على ضوء التوجيهات الحكومية لردع أي محاولة لتسريب الأسئلة الامتحانية.

وسبق أن وجّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بجميع المستلزمات الامتحانية.

وكان وزير التربية آلان حمه سعيد قال في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، إن الامتحانات ستُجرى كل يومي اثنين وخميس أسبوعياً.

وجاءت هذه الخطوة نظراً لارتفاع درجات الحرارة ومنعاً لحصول أي ازدحام ومن أجل انسيابية وصول المعلمين والطلبة إلى قاعات الامتحان، وفقاً للوزير.