سیاسة

بريطانيا ترى في "الحوار البنّاء" مفتاحاً لطي صفحة الخلافات بين أربيل وبغداد

سبق أن قال إقليم كوردستان إن المحكمة الاتحادية لم تؤسس وفق الدستور
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تقول بريطانيا إنها مستعدة لمساعدة أربيل وبغداد في التوصل إلى حل - صورة أرشيفية
تقول بريطانيا إنها مستعدة لمساعدة أربيل وبغداد في التوصل إلى حل - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان بريطانيا العراق بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت اليوم الأحد إن حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد يكمن في إجراء "حوار بنّاء" بين الجانبين.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات، ولا سيما تلك المرتبطة بالطاقة والموازنة والأراضي المتنازع عليها إلى جانب مسائل تتعلق بالطاقة.

وأضاف هانت في حديث لكوردستان 24، أن المملكة المتحدة تدرك حجم "التعقيد" إزاء المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلا أنها واثقة من أن الجانبين بوسعهما التوصل إلى "حل".

وكان الدبلوماسي البريطاني يتحدث على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين الجامعات البريطانية وجامعات إقليم كوردستان.

وعندما سُئل عن موقف بلاده من المشاكل بين أربيل وبغداد، قال هانت "أرى أنه يتعين حلها عبر حوار بنّاء"، مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة الجانبين لطي صفحة المشاكل.

وتفاقمت الخلافات على نحو غير مسبوق منذ أن قضت المحكمة الاتحادية العليا بما وصفته "عدم دستورية" قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وسبق أن قال إقليم كوردستان إن المحكمة الاتحادية لم تؤسس وفق الدستور، كما أشار إلى أن قراراتها سياسية وغير قانونية ومرفوضة.

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