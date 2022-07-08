صحة وبیئة

قفزة قياسية جديدة بمؤشر كورونا.. وبغداد في الصدارة

عادت الحياة إلى طبيعتها في عموم العراق حتى في ذروة تفشي الموجة الرابعة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق فيروس كورونا الموجة الخامسة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية اليوم الجمعة رصد أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في الساعات الأربع والعشرين الماضية منذ مطلع العام الجاري.

ودخلت البلاد بالفعل في موجة وبائية خامسة، فيما أرجعت وزارة الصحة الأسباب إلى عودة الحياة الطبيعية وعزوف الكثيرين عن تلقي اللقاحات المضادة للوباء.

وأظهرت إحصائية وزارة الصحة تسجيل 5,031 إصابة، تصدرتها بغداد بأكثر من 1700 إصابة.  ولم تُسجل وفيات في الفترة نفسها.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2,379,077 حالة منها 25,253 وفاة، منذ أن تفشى الوباء في البلاد في ربيع عام 2020، حسب إحصاءات الصحة.

ويأتي الارتفاع المطرد في الإصابات قبل يوم من عيد الأضحى المبارك الذي يشهد تجمعات، وهو ما قد يفاقم الوضع ما لم يلتزم السكان بالإجراءات الوقائية.

وكثيراً ما تشكو وزارة الصحة من ضعف إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات في المراكز الصحية أو ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في عموم العراق حتى في ذروة تفشي الموجة الرابعة أواخر العام الماضي.

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