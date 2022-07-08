الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بحلول الأضحى: أتمناه مبعثاً للسلام والاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف "كما أوجه التهاني لأسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، سائلاً الله القدير أن يمن على شعب كوردستان بالخير والبركة والأمان".

وأعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته بأن "تتوطد أواصر الأخوة والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يكون هذا العيد مبعثاً للسلام والاستقرار في منطقتنا وحول العالم".

واختتم تهنئته قائلاً "وكل عام وأنتم بألف خير ودوام السعادة".