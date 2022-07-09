دون إعلان الأسباب.. زيلينسكي يبدأ حملة إقالات جديدة بين سفراء بلاده

أربيل (كوردستان 24)- قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إقالة سفير بلاده لدى ألمانيا إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، أن زيلينسكي قرر في مرسوم، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج وهنغاريا.

ولم تتضح بعد أسباب الإقالة، أو فيما كان السفراء سينقلون إلى وظائف جديدة.

وسبق أن حث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 شباط فبراير الماضي.

وفي مطلع الشهر الماضي، قرر زيلينسكي إقالة سفراء بلاده في كل من إيران وجورجيا وسلوفاكيا والبرتغال ولبنان. كما اتخذ قرارات مماثلة في السابق.