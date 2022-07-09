طهران تحذر: "التحالف الدفاعي" يفاقم التوتر في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت من خطط أمريكية - إسرائيلية لإبرام اتفاق دفاعي مشترك مع دول عربية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن دخول الأجانب إلى المنطقة "لن يجلب الأمن والاستقرار بل هو في حد ذاته السبب الرئيسي للتوتر والخلافات الإقليمية".

يأتي هذا في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إرساء أساس لتحالف أمني مع الدول العربية يربط أنظمة الدفاع الجوي لمكافحة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكرت وكالة رويترز أن فكرة التحالف الدفاعي ستعتمد على استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية، وقد تكتسب قوة دافعة جديدة خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية من 13 إلى 16 من الشهر الجاري.

وتتضمن الخطة كذلك إقامة شبكة رادارات وأنظمة رصد واعتراض بين السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر والإمارات والعراق والأردن ومصر بدعم من التكنولوجيا الإسرائيلية والقواعد العسكرية الأمريكية، حسبما أوردته وسائل إعلام عالمية.