إقليم كوردستان يعزز منظومته الوطنية بـ615 ميغاواط من الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح اليوم الأحد إن الكابينة الوزارية التاسعة نجحت في تعزيز المنظومة الوطنية بـ615 ميغاواط من الطاقة.

وأضاف صالح في مقابلة مع كوردستان 24، أن إصلاح مشكلة الكهرباء جاء على رأس أولويات البرنامج الحكومي ضمن خطة طموحة تهدف لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية من عمر تشكيل الحكومة، تمت إضافة 615 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، منها 300 ميغاواط من محطة خبات، و165 ميغاواط في كرميان، فضلاً عن تدشين محطات في دوكان ودربندخان بسعة 150 ميغاواط.

وأوضح صالح أنه في السنوات الثلاث نفذت الكابينة التاسعة 60 مشروعاً لنقل الطاقة الكهربائية، بما في ذلك 132 كي.في، وخط 33، ومحطة 33، فضلاً عن نصب محطات متنقلة كبيرة في مناطق مختلفة.

وعندما سُئل عن إمكانية تجهيز المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، قال الوزير إن الإنتاج يصل الآن إلى 3500 ميغاواط بتجهيز يصل إلى 16 ساعة يومياً.

وأشار الوزير إلى أن تشغيل المحطات بحاجة إلى وقود، غير أن أولوية الحكومة هي تمويل الرواتب، مبيناً أن الوزارة بوسعها توفير الكهرباء على مدار الساعة لكن الأمر مرتبط بما متاح لدى وزارة المالية من أموال.