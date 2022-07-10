وزير الصحة: كوردستان تصدرت دول المنطقة بإجراءات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الأحد عن تخصيص 120 مليار دينار لمكافحة فيروس كورونا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإقليم تصدر دول المنطقة بالإجراءات الوقائية.

وقال برزنجي في مقابلة مع كوردستان 24، إن وزارته واجهت، منذ بدء مهام الكابينة الوزارية التاسعة، سلسلة من الأمراض والأوبئة ومنها الإنفلونزا الموسمية ومن ثم الموجة الأولى من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان تصدر دول المنطقة في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن مهام وزارة الصحة، على مدى السنوات الثلاث من عمر الكابينة التاسعة، اشتملت على ثلاثة محاور تمثلت بتعزيز الخدمات الحالية، والاستمرار في تقديم الخدمات، وإصلاح النظام الصحي.

وقال "منذ تأسيس الدولة العراقية، كان هناك نظام صحي واحد، لكن للمرة لأولى باشرت الكابينة التاسعة بإصلاح النظام الصحي في الإقليم".

وأضاف برزنجي أن تحسين النظام الصحي وتعزيز الخدمات يتطلب إرادة صلبة، ومنذ بدء مهام الكابينة التاسعة وإلى الآن، لا تزال الأزمات مستمرة.

وتابع قائلاً "تركت الحكومات العراقية المتعاقبة فجوة، ولولا دعم رئيس الحكومة (مسرور بارزاني)، لأصيب النظام الصحي في الإقليم بالشلل".

ولفت الوزير إلى أنه يتم رصد 14 مليار دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية شهرياً، وأردف قائلاً "لدينا فرصة سانحة لأن رئيس الحكومة حريص على القطاع الصحي... وتم تخصيص 120 مليار دينار في ثلاث سنوات لدعم إجراءات مكافحة كورونا".