وزير الداخلية يوصل رسالة من الكاظمي لكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الإتحادية اليوم الاثنين، وصول وفد امني رفيع برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، الى كركوك.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن وزير الداخلية والهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي وصل الى محافظة كركوك على رأس وفد امني، مبينة أنه التقى كبار القادة الامنيين وعقد اجتماعا لمناقشة الوضع الامني في المحافظة.

وقال مراسل كوردستان 24، سوران كامران، ان الغانمي أوصل رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى السلطات الأمنية في كركوك، مفادها وجوب سد الفجوات والثغرات الأمنية، ومنع تحركات عناصر تنظيم داعش.

وأضاف كامران، أن "المناطق الواقعة بجنوب كركوك هي أكثر الأماكن التي يوجد فيها فراغ أمني يفسح المجال لعناصر داعش بالتحرك وشن هجمات على المدنيين والعسكريين".

‏وتابع أن "الغانمي زار في المحطة الأولى من زيارته إلى كركوك، قسم شرطة المدينة، واجتمع مع القادة والمسؤولين في المحافظة، لمناقشة تهديدات داعش، خصوصا في جنوب وغرب كركوك.