أعلى الصور وضوحا.. ناسا تنشر أول صورة ملونة للفضاء عبر تلسكوب جيمس ويب

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الاثنين، النقاب عن أول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة تعد الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وقبل الكشف عن الصورة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر حفلا أقيم في البيت الأبيض بالمناسبة، "إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، سنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة". ويتوقع أن يتيح "جيمس ويب" خصوصا مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم، والكواكب الخارجية.

واشرت "ناسا" أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب، آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوما "تاريخيا".

ونشرت الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال بيل نيلسون رئيس " ناسا"، إن هذه الصورة هي "الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكن التلسكوب جيمس ويب مجهز بتقنيات تمكنه من ذلك.

وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.

وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صور وبيانات طيفية تخطط ناسا لعرضها الثلاثاء في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند.