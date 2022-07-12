هيئة الحج: تسجيل 3 حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ سامي المسعودي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، ان حالات الوفاة حدثت بسبب نوبات قلبية وأمراض مزمنة.

وأشار المسعودي الى أن "خطة الحج لهذا العام حققت نجاحاً ،وأن الجانب السعودي أشاد بأداء عمل بعثة الحج العراقية".

وأشار الى أن "الهيئة تجاوزت مشكلة مبيت حجاج العراق خارج الحد الشرعي لمنى ،وتوحدت القوافل في وسط منى بعد التنسيق مع الجانب السعودي".