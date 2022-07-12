مجتمع

هيئة الحج: تسجيل 3 حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الحج العراق تسجيل وفيات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ سامي المسعودي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، ان حالات الوفاة حدثت بسبب نوبات قلبية وأمراض مزمنة.

وأشار المسعودي الى أن "خطة الحج لهذا العام حققت نجاحاً ،وأن الجانب السعودي أشاد بأداء عمل بعثة الحج العراقية".

وأشار الى أن "الهيئة تجاوزت مشكلة مبيت حجاج العراق خارج الحد الشرعي لمنى ،وتوحدت القوافل في وسط منى بعد التنسيق مع الجانب السعودي".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف