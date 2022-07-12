النفط يتراجع واليورو يلامس نقطة التعادل مع الدولار

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير اقتصادية اليوم الثلاثاء بتراجع أسعار النفط بشدة في ظل ارتفاع الدولار وتراجع الطب بسبب فرض قيود فيروس كورونا في الصين وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض سعر خام برنت القياسي 6.15 دولار، أي 5.7 بالمئة، إلى 100.95 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.30 دولار، أي 6.1 بالمئة، إلى 97.79 دولار للبرميل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

في غضون ذلك، تراجع اليورو مقترباً من التعادل مع الدولار في حين هبطت أسواق الأسهم مع توقع رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وبدأت عدة مدن في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا بدءاً من إغلاق بعض الشركات وصولاً إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

يأتي هذا بينما عطّلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود، في وقت توقعت فيه أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2023.