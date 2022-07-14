مصطفى الكاظمي : إننا ذاهبون الى المؤتمر في المملكة العربية السعودية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم خلال لقائه بعدد من الصحفيين،" أضعكم في أجواء الدعوة التي تلقيناها للمشاركة في مؤتمر السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أجندة المؤتمر ستناقش التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا، وأزمة الأمن الغذائي، وكذلك التغير المناخي".

وأضاف الكاظمي " أن العراق ليس ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة، وأن مؤتمر السعودية سيتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتحديثات التي أفرزتها جائحة كورونا وأزمتي الأمن الغذائي والتغير المناخي .

وأكد الكاظمي "إننا سنذهب إلى المؤتمر في المملكة العربية السعودية، وسنركز على ملف المياه والتغيرات المناخية، والشراكة في موضوع الطاقة والربط الكهربائي، وكذلك الشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، وهذا كله فيه خير ودعم كبير للمشاريع الاستثمارية في العراق، وأكد أن "العراق اليوم من أكثر الدول التي تضررت من التغيير المناخي، ونحن بحاجة لمساعدة الآخرين؛ ولهذا اتخذنا قراراً بأن نتعاون مع أشقائنا وأصدقائنا في عبور هذه التحديات".

وتابع أن "هذا الدور هو الذي يمنح للعراق فرصة للاستثمار، والتبادل الثقافي، والتعليم، والصحة، لقد غير العالم الكثير من مفاهيمه بعد كورونا، وأصبحت استراتيجية الأمن والدفاع هي الصحة، والتعليم، والصناعة، فمن غير المعقول أن تبقى استراتيجياتنا مبنية على الأوهام والابتعاد عن المشتركات الثقافية".

وقال الكاظمي أن "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح، ولسنا ضمن أي محور أو تحالف في المنطقة، والعراق يحافظ على سياسته المتوازنة مع الجيران منطلقاً من مبادئه الوطنية والإنسانية".