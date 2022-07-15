سیاسة

الصدر: لا يمكن تشكيل حكومة قوية بوجود السلاح المنفلت ويؤكد: لا نريد إعادة المجَرّب

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر الصلاة الموحدة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تشكيل حكومة قوية بوجود السلاح المنفلت، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الشعب العراقي لا يريد إعادة المجرب.

وألقى خطيب صلاة الجمعة محمود الجياشي، خطبة مقتدى الصدر في الصلاة الموحدة التي أكد فيها الصدر على أنه "يجب إعادة تنظيم الحشد الشعبي وإبعاده عن التدخلات الخارجية"، مشيراً الى أنه "لا يمكن تشكيل حكومة قوية مع وجود سلاح منفلت"، داعيا الى حل جميع الفصائل المسلحة، وإخراج ما تبقى من القوات الأجنبية.

وتابع الصدر: " أغلب السياسيين توجهاتهم خارجية، والمرجعية العليا أغلقت بابها أمام جميع السياسيين بلا استثناء وهذه سبة لكل السياسيين".

وأضاف: "إذا أرادوا تشكيل الحكومة عليهم الالتزام بإخراج الاحتلال وان أول خطوات التوبة محاسبة فاسديهم بلا تردد".

وأشار الصدر الى أنه "لا منة للحشد الشعبي بتحرير الأراضي من تنظيم داعش ولولا أهاليها لما تحررت".

وقال "سمعنا بجملة "المجرب لا يجرب" وعززناها "بالشلع قلع" لذا لا تكرروا المجربين لمنع تكرار سبايكر والصقلاوية وباقي المأساة".

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