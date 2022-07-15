الكاظمي قبيل توجهه إلى السعودية: لن نكون في أي حلف عسكري

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إن بلاده لن تنخرط في أي حلف عسكري.

وأدلى الكاظمي بهذا التصريحات في مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل توجهه إلى السعودية التي وصلها الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد قمة خليجية يشارك في العراق.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن القمة الخليجية التي يحضرها بايدن تهدف لإنشاء تحالف "دفاعي" في الخليج يضم أيضاً العراق والأردن ومصر.

إلا أن الكاظمي قال في مؤتمره الصحفي "العراق لم ولن يكون، لا اليوم ولا غداً في أي محور أو حلف عسكري".

وأضاف "لا يمكن للعراق أن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار، ولن نسمح لأي طرف أن يتخذ من العراق منطلقاً لتهديد الجيران".

وقال إنه سيجري مباحثات مع الأمريكيين "فيما اتفقنا عليه في الاتفاقية الاستراتيجية، وتنشيط الاتفاقيات في مجال التعليم والثقافة والصحة".

وتزامن حديث الكاظمي مع وصول بايدن إلى السعودية للمشاركة في القمة التي ستعقد في جدة على البحر الأحمر يوم غد السبت.

وبعد ذلك، غادر الكاظمي بغداد متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة "التي ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم"، وفق بيان رسمي أصدره مكتبه.

ويشارك في القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن قادة مصر والأردن والولايات المتحدة. وستتناول القمة قضايا الطاقة والأمن الغذائي والتحديات البيئية والتنسيق المشترك.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن فكرة التحالف الدفاعي تتضمن إقامة شبكة رادارات وأنظمة رصد واعتراض بين السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر والإمارات والعراق والأردن ومصر والقواعد العسكرية الأمريكية، حسبما أوردته وسائل إعلام عالمية.