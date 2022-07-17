الإعلام الأمني: مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا بشمالي بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد (17 تموز 2022)، مقتل "إرهابي" يرتدي حزاما ناسفا في قضاء الطارمية شمالي بغداد، خلال عملية أمنية.

وذكرت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي ( ابناء الطارمية) من قتل احد الارهابيين والذي كان يرتدي حزام ناسف في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، ان عملية قتل هذا الإرهابي جاءت "بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركته فجر اليوم الأحد".

وشددت على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".

ولم تتوقف حوادث العنف في قضاء الطارمية التابع إداريا للعاصمة بغداد، منذ عام 2003، لكنها تكثفت بشكل استثنائي خلال العام الماضي.

وقضاء الطارمية يعتبر الحزام الشمالي من للعاصمة، إذ يمثل حاجزا بينها وبين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتتميز بوجود عشرات الكيلومترات من البساتين الشجرية على ضفتي نهر دجلة.