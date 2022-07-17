في خضم الأزمات.. تخطيط كوردستان تعلن تفاصيل إنجازاتها في ثلاث سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد اليوم الأحد عن تفاصيل الإنجازات التي حققتها وزارته في باكورة من المشاريع الاستراتيجية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال رشيد في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء مهام التشكيلة الوزارية التاسعة، إن وزارته خصصت نحو 840 مليار دينار للمشاريع الحكومية العامة في شتى القطاعات.

وأضاف أن وزارة التخطيط تمكنت من رصد 151 مليار دينار لتنفيذ 118 مشروعاً في عام 2020، الذي كان يعد "عام الأزمة".

وتابع "على الرغم من ذلك، لم ندع تلك المشاريع تتوقف ومضينا قدماً للشروع بها".

وأشار الوزير إلى أن وزارته تمكنت من تخصيص وصرف ما يزيد عن 446 مليار دينار على 351 مشروعاً في القطاعات كافة، معتبراً في الوقت نفسه أن ما تحقق يمثل "إنجازاً كبيراً" بعد الأزمة العصيبة التي واجهتها حكومة إقليم كوردستان عام 2020.

وفي سياق آخر من كلمته، أكد الوزير أن حكومة إقليم كوردستان باتت تملك قانوناً للعمل، فضلاً عن آخر يتعلق بالضمان الاجتماعي وثالث يخص المتقاعدين في القطاع الخاص.

وقال وزير التخطيط إن أهم الإنجازات التي حققتها التشكيلة الوزارية التاسعة يكمن في التحول الرقمي ولا سيما رقمنة العقود العامة.

وأضاف "هذا النظام أدّى دوراً محورياً في ضمان الشفافية والسرعة في إنجاز العقود العامة".

وتطرق الوزير أيضاً إلى مشاريع أخرى، ولفت إلى أن وزارته بذلت جهوداً حثيثة لإيصال الخدمات إلى القرى النائية وبالتالي إطلاق المشاريع فيها في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

كما بيّن أن وزارته تمكنت من تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية والاقتصاد لتدشين نظام إلكتروني خاص بالمديرية العامة للمتقاعدين في الإقليم.