طهران: لدينا "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران، كمال خرازي يوم الأحد، أن لبلاده "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية، الا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك.

وقال كمال خرازي للجزيرة أن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".

وأكد خرازي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.

واضاف إن "إسرائيل في مرحلة ضعف، ودعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة"، مشيرا الى إن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول البرنامج النووي، قال إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة والسياسات الأميركية.

كما ذكر أنه لا ضمانات أميركية بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي "وهذا يفخخ أي اتفاق ممكن" حسب قوله، مشيرا إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حل الخلافات.

وأكد أنه لا تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام.

ودعا إلى إطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة، مثل السعودية وتركيا ومصر وقطر وغيره.