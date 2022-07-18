كوريا الجنوبية تمدد حظر سفر مواطنيها الى العراق حتى يناير القادم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب " ان الحكومة الكورية الجنوبية قررت تمديد حظر سفر مواطنيها إلى 7 دول وهي العراق واليمن وسوريا وأوكرانيا والصومال وأفغانستان لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يناير العام القادم".

وأشار البيان أيضاً الى أن " وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول قررت تمديد حظر السفر إلى 7 دول ومناطق في 3 دول، وهي الفلبين وروسيا وبلاروسيا لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 يناير من العام القادم".

وأضاف البيان أن " وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ذكرت أنها تعتقد بأن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه".

وبموجب قانون جوازات السفر، يحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامات في بلدان ومناطق معينة، من أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.